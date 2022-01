Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Nach Verkehrsunfall zu Fuß geflüchtet

VW bleibt zurück

Gronau (ots)

Nach einem Verkehrsunfall aus einem Auto ausgestiegen und direkt zu Fuß geflüchtet ist ein Unbekannter am Montagmorgen. Gegen 05.20 Uhr bog der Autofahrer auf die Konrad-Adenauer-Straße ab und stieß dabei mit dem Wagen eines 42 Jahre alten Gronauers zusammen. Dieser stand auf der Linksabbiegespur der Konrad-Adenauer-Straße, um auf die Eper Straße abzubiegen. Der Unfallverursacher hatte die Eper Straße aus Richtung Gildehauser Straße befahren. Das Fahrzeug, ein schwarzer Touran mit Kennzeichen aus dem Landkreis Gießen, ließ der Unbekannte an der Unfallstelle zurück, so auch den Fahrzeugschlüssel. Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dunkler Teint mit kurzen schwarzen Haaren. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 2.000 Euro. Die Polizei erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat unter Tel. (02562) 9260.

