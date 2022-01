Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Seitenabstand nicht eingehalten

Radfahrerin stürzt

Ahaus (ots)

Ein Fahrer eines blauen Wagens sei dicht an ihr vorbeigefahren, schilderte eine Radfahrerin am Sonntagabend der Polizei. Die Ahauserin habe gegen 13.35 Uhr auf der Wallstraße gerade die Tiefgarageneinfahrt passiert, als sie nach rechts ausgewichen und dabei gegen ein Verkehrszeichen gefahren sei. Ohne anzuhalten, habe der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Kreisverkehr Wallstraße/Wessumer Straße fortgesetzt. Nach ambulanter Behandlung konnte die Radfahrerin das von ihr selbstständig aufgesuchte Krankenhaus wieder verlassen. Die Polizei bittet den Fahrer des Wagens sowie mögliche weitere Zeugen Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell