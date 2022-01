Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher flüchtet ohne Beute

Ahaus (ots)

Ob ein Schlüssel in der Mittelkonsole oder eine auf dem Rücksitz liegende Geldbörse ihn animiert hat, in einen Wagen einzubrechen, wird der Einbrecher der Polizei in seiner Vernehmung erzählen können. Aber noch ist nicht klar, wer der Unbekannte ist, der in der Tiefgarage an der Bahnhofstraße am Sonntag gegen 18.15 Uhr die Scheibe eines weißen Renaults eingeschlagen hat. Eine Überwachungskamera hat den mutmaßlichen Täter aufgenommen. Der Mann ist circa 30 bis 40 Jahre alt, hat dunkle kurze Haare sowie einen Bart. Der Unbekannte trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Mit einem dunklen Herrenrad war der Täter mit weißen Handschuhen in die Tiefgarage gefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

