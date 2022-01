Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Zigarettenautomaten aufgebrochen

Raesfeld (ots)

Zurück blieb nur ein leeres Gehäuse mit deutlich sichtbaren Beschädigungen: Unbekannte haben am Wochenende in Raesfeld-Erle einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und vollständig ausgeräumt. Die Täter hatten sowohl alle Zigarettenschachteln gestohlen, als auch die Geldkassette aus dem Inneren mitgenommen. Das Geschehen spielte sich mutmaßlich in der Nacht zum Sonntag an der Straße Hoheloh ab. Die Kripo in Borken nimmt Hinweise entgegen unter Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell