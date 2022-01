Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Autolack zerkratzt

Bocholt (ots)

Eine böse Überraschung erwartete eine Autofahrerin am Sonntag in Bocholt: Meterlange Kratzer hatten Unbekannte in den Lack ihres Wagens geritzt - allesamt auf der Fahrerseite. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr - in dieser Zeit hatte das Fahrzeug auf einem Parkplatz am Robert-Koch-Ring im Ortsteil Stenern gestanden. Die Täter richteten einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro an. Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, sollte sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung setzen.

