Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Wohnhaus

Heiden (ots)

Am Freitag kam es zwischen 16.00 Uhr und 21.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus an der Josefstraße. Der oder die Täter waren auf nicht bekannte Art und Weise in das Haus gelangt und hatten ein Schmuckkästchen mit Modeschmuck entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

