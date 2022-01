Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 40-Jähriger fällt erneut auf

Bocholt (ots)

Am Samstagmorgen zeigte sich ein Mann gegen 09.20 Uhr einer Frau auf der Wernerstraße in schamverletzender Art und Weise. Polizeibeamte trafen den Mann kurz darauf in Tatortnähe an - es handelte sich um einen 40 Jahre alten Bocholter, der in der Vergangenheit immer wieder für Polizeieinsätze gesorgt hatte. Der Mann beleidigte und bedrohte die Beamten (mal wieder) und wurde in Gewahrsam genommen. Seitens des hinzu gezogenen Ordnungsamtes wurde die erneute Einweisung in eine psychiatrische Einrichtung veranlasst. Die Beamten leiteten Strafverfahren wegen der exhibitionistischen Handlung gegenüber der geschädigten Bocholterin sowie wegen Beleidigung und Bedrohung der Polizeibeamten ein.

