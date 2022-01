Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ahaus (ots)

Am Freitag hebelten Einbrecher zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses an der Wessumer Straße auf. Entwendet wurde nichts - vermutlich flüchteten der oder die Täter als der Geschädigte gegen 18.30 Uhr heimkehrte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

