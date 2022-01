Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Ahaus (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 13.00 Uhr, bis Freitag, 12.00 Uhr, besprühten noch unbekannte Täter die Fassade und eine Tür eines Schulgebäudes an der Straße Am Burggraben mit Farbe. Zudem wurden die Wände einer Lieferanteneinfahrt und ein Container auf einem Firmengelände an der Textilstraße mit Farbe besprüht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

