Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Wohnhaus

Raesfeld (ots)

Die Täter brachen zunächst das Gartentor und dann ein Fenster eines Wohnhauses am Tannenweg auf. Anschließend betraten sie das Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Die Tat trug sich am Donnerstag zwischen 15.40 Uhr und 18.40 Uhr zu. Konkrete Angaben zur Diebesbeute liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

