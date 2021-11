Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Einbrecher scheitern an Fenster

Schwalmtal-Amern (ots)

In der Zeit zwischen Samstag 16 Uhr und Sonntag 14 Uhr versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Amselweg in Amern einzubrechen. Das angegangene Fenster hielt jedoch den Hebelversuchen der Täter stand. Ein Gartenstuhl wurde durch die Geschädigten in einem Teich aufgefunden. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /tk (930)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell