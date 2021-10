Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 211030 - Schwalmtal-Amern: Einbruch in Einfamilienhaus

LR Viersen (ots)

Zwischen 18:40 Uhr und 19:30 Uhr am Samstagabend sind ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Schwalmtal-Amern, Linde eingebrochen. Sie gelangten über ein Terrassenfenster, das sie mit Gewalt öffneten, in das Haus, brachen eine weitere Wohnungstür auf und durchwühlten etliche Räume. Der genaue Umfang der Beute steht noch nicht fest. /kh (927)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell