Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: PKW prallt gegen Straßenbaum, zwei verletzte Personen

Nettetal-Breyell (ots)

Am Samstag gegen 01.12 Uhr befuhr ein 24jähriger Mann aus Nettetal die Dülkener Straße aus Richtung Boisheim kommend in Richtung Breyell. Ausgangs einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Hierbei verletzten sich der Fahrer leicht und sein ebenfalls 24jähriger Beifahrer aus Nettetal schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Fahrer alkoholisiert war, wurde ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen./HJR (927)

