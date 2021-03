Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Motorradfahrer schwer verletzt

Lienen (ots)

Am Dienstagnachmittag (02.03.) fuhr gegen 14.45 Uhr ein 56-jähriger Mann aus Essen von Kattenvenne kommend in Richtung Lienen auf der Kattenvenner Straße. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache zu Fall, rutschte über die Fahrbahn und landete mit seinem Motorrad im Straßengraben. Der Essener wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kattenvenner Straße musste während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde komplett gesperrt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell