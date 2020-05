Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrräder aus Keller und Garage gestohlen

Stuttgart-Zuffenhausen/-Ost (ots)

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Montag, (18.05.2020) bis Mittwoch, (27.05.2020) mehrere Fahrräder aus einem Keller an der Fürfelder Straße und einer Garage an der Karl-Schurz-Straße gestohlen. Die Täter gelangten auf unbekannte Weise im Zeitraum zwischen Montagmorgen, 08.00 Uhr und Montagabend, 17.30 Uhr in einen Fahrradkeller an der Fürfelder Straße und stahlen ein Mountainbike im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Karl-Schurz-Straße betraten Diebe mutmaßlich durch ein kurzzeitig offenstehendes Garagentor die Garage eines Mehrfamilienhauses und stahlen zwischen Freitag, (22.05.2020), 14.00 Uhr und Mittwoch, (27.05.2020), 14.00 Uhr zwei E-Bikes im Wert von mehreren Hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell