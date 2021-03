Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Diebstahl aus Café

Steinfurt (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (28.02.21), 22.00 Uhr, und Montag (01.03.21), 08.30 Uhr, in ein Café an der Emsdettener Straße in Borghorst gelangt. Eine Eingangstür wurde ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Café entwendeten die Täter den Angaben des Geschädigten zufolge unter anderem eine Registrierkasse, eine Holzkiste sowie Werkzeug. Die Täter suchten außerdem mehrere Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen ab. Ein Teil der entwendeten Gegenstände konnte im Nahbereich des Cafés wieder aufgefunden werden. Hinweise auf den oder die Täter gibt es nicht. Die Steinfurter Polizei nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

