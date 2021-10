Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raub einer Umhängetasche; Zeugen und Geschädigter gesucht

Brüggen (ots)

Am Freitag gegen 21.25 Uhr kam es zu einem Streit zwischen zwei männlichen Personen auf einem Bussteig des Busbahnhofes in Brüggen Borner Straße. Einer der Beteiligten riss den anderen zu Boden und schlug und trat auf ihn ein. Anschließend entriss er dem am Boden liegenden Mann die Umhängetasche und verließ fluchtartig die Örtlichkeit. Der Täter wird beschrieben als Anfang 20, schwarze lockige Haare, ca. 180-190cm groß, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit roter Jacke und einer Mütze. Der Geschädigte hat sich vor Eintreffen der Einsatzkräfte vom Busbahnhof entfernt und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 in Verbindung zu setzen. /UR (925)

