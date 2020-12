Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neuhermsheim: Kellereinbrüche - hochwertiges E-Bike gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-NeuhermsheimMannheim-Neuhermsheim (ots)

Bei einem Einbruch in einen Keller im Stadtteil Neuhermsheim am Mittwoch wurden ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Der oder die Einbrecher drangen in der Zeit zwischen 10 Uhr und 16.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Ernst-Barlach-Allee ein und brachen dort die Metalltür eines Kellerabteils auf. Daraus entwendeten sie ein E-Bike und eine Geige im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr und Mittwochmorgen. 6.00 Uhr wurden weitere Kellereinbrüche in der Gustav-Seitz-Straße sowie in der Emy-Röder-Straße gemeldet. Hier wurden mit einem Werkzeug die Metallgittertüren aufgebrochen und die Keller durchsucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe ist von einem Zusammenhang der Taten auszugehen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden

