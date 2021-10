Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Fehler beim Ausparken; Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Titisee-Neustadt; OT: Neustadt]

Am 02.10.2021 gegen 13:00 Uhr wurde ein geparkter PKW auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Donaueschinger Straße (Höhe Hausnummer 4) durch ein ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1000 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 melden.

