Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Autofahrerin prallt gegen Baum - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 01.10.2021, gegen 16:20 Uhr, ist eine Autofahrerin auf der B 500 in Häusern von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 68-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Am Auto der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

