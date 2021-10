Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall durch alkoholisierten Fahrer - Fußgänger auch beteiligt - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 03.10.2021, gegen 16:25 Uhr, kam es in WT-Waldshut auf der B 34 in Höhe des Busbahnhofes zu einem Auffahrunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht! Ein mutmaßlich alkoholisierter 31 Jahre alter Fußgänger soll dort unachtsam auf die Straße getreten. Ein herannahender 72 Jahre alter Nissan-Fahrer konnte rechtzeitig anhalten, allerdings fuhr ihm der 35-jährige Fahrer eines Pick-Ups auf. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Rettungsdienst und die Feuerwehr waren im Einsatz. Nach derzeitigem Kenntnisstand blieben alle Fahrzeuginsassen unverletzt. Der Fahrer des Pick-Ups war alkoholisiert. Ein Alcomatentest ergab rund 0,7 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 11000 Euro. Die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen bittet Personen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell