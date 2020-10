Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Eulenpark Café (Ludwigshafen) - Friesenheim

LudwigshafenLudwigshafen (ots)

In der Nacht von Donnerstag, dem 29.10.2020, auf Freitag, den 30.10.2020, versuchten Einbrecher sich gewaltsam Zutritt in das Eulenpark Café, in der Sternstraße, im Stadtteil Friesenheim, zu verschaffen. Dies gelang den unbekannten Tätern jedoch nicht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

