Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: L127/Sankt Peter/Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald: 57-Jähriger bei Motorradunfall lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Lebensgefährlich verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am 02.10.2021 auf der L127 zwischen Sankt Peter und Sankt Märgen.

Der 57-Jährige war nach derzeitigem Ermittlungsstand um circa 13.30 Uhr in Richtung Sankt Peter unterwegs, als er in einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt stürzte. Der Mann wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

oec

