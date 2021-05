PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Büro +++ Reizstoff versprüht +++ Blitzerankündigung

Hofheim (ots)

1. Einbrecher stehlen Bargeld,

Hattersheim am Main, Schulstraße, Nacht zum Freitag, 21.05.2021

(jn)In der zurückliegenden Nacht sind Unbekannte in ein Hattersheimer Büro eingebrochen und haben dort mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Ermittlungen am Tatort zufolge öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Erdgeschossfenster eines in der Dürerstraße gelegenen Büros und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Hierbei stießen die Täter auf ein Wertgelass, in welchem sich etwa 300 Euro Bargeld befanden. Neben dem Tresor entwendeten die Unbekannten auch mehrere Schlüssel.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Ärger auf offener Straße,

Hattersheim am Main, Königsberger Straße, Donnerstag, 20.05.2021, 19:45 Uhr

(jn)Am Donnerstagabend kam es in Hattersheim nach einer Auseinandersetzung, bei der auch Reizstoff gesprüht worden sein soll, zu einem Polizeieinsatz. Gegen 19:45 Uhr fuhren mehrere Streifenwagen der Polizeistation Hofheim in die Königsberger Straße, da ein aggressiver Streit gemeldet worden war. Befragungen und Ermittlungen am Einsatzort ergaben, dass es zwischen einer 22-jährigen Frau und einem 30-jährigen Mann zu einem verbalen Geplänkel gekommen sei, welches in der Form eskalierte, dass beide Parteien ein Reizstoffspray zogen und damit sprühten. Ernsthaft verletzt wurde niemand. Neben Platzverweisen für sämtliche Beteiligte wurden auch Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Hintergrund des Ärgers dürften persönliche Differenzen aus der Vergangenheit sein.

3. Volvo erneut zerkratzt,

Hofheim am Taunus, Langenhain, Usinger Straße, Sonntag, 16.05.2021, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 20.05.2021, 17:00 Uhr

(jn)Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen im Hofheimer Stadtteil Langenhain einen blauen Pkw beschädigt und damit einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursacht. Der Volvo parkte seit Sonntagmittag in der Usinger Straße, als die Beifahrerseite augenscheinlich vorsätzlich zerkratzt wurde. Der Schaden wurde dann am Donnerstagnachmittag festgestellt. Dasselbe Fahrzeug war bereits in der jüngeren Vergangenheit mehrfach zum Ziel von Vandalismus geworden. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

4. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Ziel der Maßnahmen ist die Wahrnehmung einer effektiven Ahndung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen und damit die Schaffung von mehr Verkehrssicherheit für alle.

Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizeidirektion Main-Taunus für die kommende Woche:

Donnerstag: L3005, Höhe Eschborn Ost

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell