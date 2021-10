Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Altstadt: Sexuelle Belästigung vor einer Bar - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Eine Frau sexuell belästigt haben soll ein Unbekannter am 03.10.2021 um circa 4.40 Uhr in Freiburg. Wie die 19-jährige Geschädigte der Polizei mitteilte, habe der Tatverdächtige sie vor einer Bar in der Freiburger Altstadt (Bertoldstraße, Höhe Hausnummer 46) zunächst angetanzt und in der Folge unsittlich berührt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 0761/882-2880 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell