Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Sachbeschädigung an LKW

Freiburg (ots)

LKR LÖ

- Rheinfelden

In der Nacht von Donnerstag, 30.09., auf Freitag, 01.10., wurde an einem weißen IVECO-Transporter in der Emil-Frey-Straße die Scheibe der Beifahrertür vermutlich eingeschlagen. Der LKW war am Fahrbahnrand geparkt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer: 07623 74040 zu melden.

Stand: 07:10 Uhr

