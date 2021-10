Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31 bei Friedenweiler - Fahrzeugführer verursacht einen Unfall und begeht anschließend Unfallflucht

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

(Friedenweiler)

Am 03.10.2021 gegen 14:00 Uhr wollte ein PKW-Fahrer auf die B31 bei Friedenweiler auffahren. Hierbei übersah er nach derzeitigem Kenntnisstand eine auf der Vorfahrtsstraße herannahende 64-jährige Fahrzeugführerin. Die Geschädigte versuchte noch durch ein Ausweichmanöver dem einfahrenden PKW auszuweichen, woraufhin sie mit einem überholenden PKW kollidierte. Der gänzlich unbeschädigte Unfallverursacher entfernte sich mit seinem PKW von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An den verunfallten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Glücklicherweise blieben die am Unfall beteiligten Fahrzeuglenker unverletzt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Diese können sich unter der Telefonnummer 07651/9336-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell