Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sprengung Geldautomat

Viersen-Süchteln (ots)

Am Samstag gegen 03.12 Uhr wurden die Anwohner der Grefrather Straße in Viersen-Süchteln durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Bislang unbekannte Täter haben den Geldautomaten der Volksbank Viersen neben der Bäckerei Stinges gesprengt. Vom Tatort flüchtete ein schwarzer PKW Mercedes oder Audi mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Süchteln Innenstadt. Zur Anzahl der Täter und zur Beschreibung liegen der Polizei derzeit noch keine Hinweise vor. Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 in Verbindung zu setzen. /UR (926)

