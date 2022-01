Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Holzpavillon brannte

Isselburg (ots)

Eine Spaziergängerin wurde am Donnerstagmorgen gegen 08.15 Uhr auf eine Rauchentwicklung aufmerksam, die aus einem Pavillon auf dem Stadthallengelände am Pendeweg stammte. Im dortigen Pavillon brannte eine Sitzbank. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Es ist von einer Inbrandsetzung der Sitzbank auszugehen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

