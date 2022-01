Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Borken (ots)

Die Täter kamen nach Einbruch der Dämmerung. Zwischen 16.45 Uhr und 17.30 Uhr versuchten noch unbekannte Täter am Donnerstag ein Fenster an der Gartenseite eines Wohnhauses an der Stellmacherstraße aufzuhebeln. Vermutlich wurden die Täter durch den heimkehrenden Bewohner gestört. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell