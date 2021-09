Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Fahndung nach Taschendiebstahl.

Lippe (ots)

Ende Mai stahl ein bislang unbekannter Mann einer Kundin in einem Supermarkt in der Begastraße die EC-Karte. Anschließend hob er mehrfach Geld mit der Karte ab und bezahlte mehrere Gutscheinkäufe mit der gestohlenen Karte. Insgesamt erbeutete er so rund 4000 Euro. Einen Gutschein wurde noch am Tag des Diebstahls (28. Mai 2021) in Düsseldorf wieder eingelöst.

In einer Bank konnte der Tatverdächtige videografiert werden. Die Bilder und eine Beschreibung des Mannes finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bad-salzuflen-taschendiebstahl-computerbetrug-3

Wer Hinweise auf die Identität des Mannes geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 6 unter der Rufnummer 05261 9330 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell