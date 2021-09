Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Frontalzusammenstoß auf der B 1.

Am Freitagmorgen war die B1 zwischen Schlangen Kohlstädt und der Abfahrt Schützenstraße nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen mehrere Stunden gesperrt. Gegen 8:30 Uhr Uhr fuhr eine 21-jährige Frau aus Horn-Bad Meinberg auf der B 1 in Richtung Horn-Bad Meinberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Chevrolet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem LKW zusammen. Durch den Aufprall wurde ihr Wagen an den rechten Fahrbahnrand geschleudert. Ein 47-jähriger Horn-Bad Meinberger, der hinter ihr in einem Dacia fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte leicht mit dem Chevrolet zusammen. Die 21-Jährige wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht. Auch der Fahrer des LKW, ein 31-jähriger Mann aus Meschede, brauchte medizinische Versorgung und kam mit einem Schock ins Krankenhaus. Alle Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt geschätzt bei 50 000 Euro. Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die B 1 bis in den Mittag hinein gesperrt.

Am Unfallort leistete eine Frau erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Diese und weitere mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

