Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Durch Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 30.04.2021, gegen 13:00 Uhr, befuhren ein 56-jähriger Autofahrer und eine 30-jährige E-Scooter-Fahrerin die Mundenheimer Straße in Ludwigshafen/Rhein. An der Kreuzung zum Adlerdamm musste der Autofahrer aufgrund von Ortsunkenntnis rangieren. Hierbei übersah er die hinter ihm stehende E-Scooter-Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die E-Scooter-Fahrerin kam zu Fall und erlitt durch den Sturz Schmerzen am rechten Ellenbogen, sowie am linken Schienbein, weshalb sie zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

