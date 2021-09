Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Fußballtore gestohlen - Ergänzung.

Lippe (ots)

Vorletztes Wochenende stahlen Unbekannte zwei Fußballtore aus Aluminium vom Schulhof des Gymnasiums in der Franz-Liszt-Straße, wie wir am Montag berichteten. Inzwischen gingen Zeugenhinweise ein, die nahelegen, dass die Tore am Sonntagabend (5. September 2021) von zwei Männern über die Richard-Wagner-Straße getragen wurden. Es handelt sich bei den Toren um gut transportierbare kleine Ausführungen, die 1,20 m breit und 80 cm hoch sind. Das Kriminalkommissariat 5 bittet weiterhin um Hinweise auf den Verbleib der Tore unter 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell