Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Müssen. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

Montag- auf Dienstagnacht versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Grenzstraße einzubrechen. Sie machten sich nach Zeugenaussagen an einer Jalousie zu schaffen und beschädigten ein Kellerfenster. Ins Haus gelangten die Täter offenbar nicht. Aus einem Schuppen im Garten wurden einige Gartengeräte entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell