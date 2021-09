Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl.

Lippe (ots)

Ein Mann stahl am Montag (6. September 2021) eine EC-Karte aus der Geldbörse einer 84-Jährigen. Er sprach die Dame an einer Sparkasse am Herforder Tor an und behauptete, sie habe ein Geldschein verloren. Er überreichte ihr den Schein und gab vor, beim Einsortieren ins Portemonnaie helfen zu wollen. Dabei stahl er unbemerkt die EC-Karte der Frau und holte kurz darauf mit der Karte Bargeld vom ihrem Konto ab. Am Geldautomaten wurde der Tatverdächtige videografiert. Die Bilder des Mannes finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bad-salzuflen-taschendiebstahl-computerbetrug-2

Hinweise aus den Tatverdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell