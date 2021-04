Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag zwischen 17 Uhr und 14 Uhr gleich in mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage in der Bruchwaldstraße in Grötzingen eingebrochen.

Durch einen aufgeschnittenen Gartenzaun gelangten die Diebe auf das Gelände der Kleingartenanlage. Dort hebelten die Täter meist die Zugangstüren der Häuschen auf und durchsuchten anschließend die Innenräume und Schränke nach Wertgegenständen. Dabei nahmen die Diebe unter anderem Werkzeuge sowie Elektronikartikel an sich. Der Wert der entwendeten Gegenstände kann bislang jedoch noch nicht beziffert werden.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell