POL-KA: (KA)Hambrücken- Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw

Karlsruhe (ots)

Ein noch nicht ermittelter Täter schlug in der Nacht zum Mittwoch zwischen 18.00 Uhr und 08:10 Uhr auf einem Firmenparkplatz in der Ostendstraße an einem VW Caddy vermutlich mit einem Gegenstand die Heckscheibe ein, sodass ein Schaden von über 1.000 Euro zu verbuchen ist. Zeugenhinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Philippsburg unter 07256-93290 entgegen.

