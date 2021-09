Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Eschede. Fahndungsrücknahme - 79-jähriger Mann in Klinikum.

Die Polizei Lippe fahndete nach einem 79-jährigen Mann aus Detmold, der zuletzt am Montag im niedersächsischen Eschede gesehen wurde. Der Vermisste konnte inzwischen gefunden werden. Er befindet sich seit heute in einem Hamburger Klinikum, in das er mit Kopfverletzung eingeliefert wurde.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen, bitte löschen Sie veröffentlichte Fotos des Mannes. Wir danken Medien und Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche.

