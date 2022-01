Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 15-Jähriger fährt betrunken Fahrrad und beleidigt Polizeibeamte

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Freitag wurden Polizeibeamte auf drei Fahrradfahrer aufmerksam, die sehr auffällig und unsicher fuhren. Einer der Drei fuhr in sehr ausgeprägte Schlangenlinie und kam ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Dieser Fahrradfahrer ergriff die Flucht, als die Gruppe kontrolliert werden sollten. Er fuhr auf seinem Pedelec mit hoher Geschwindigkeit davon und dies weiterhin in Schlangenlinie. Im Langenbergpark stürzte er zwei weitere Male und wenig später auch im Bereich Kuckuckstraße/Stenerner Weg. Dort konnte er durch die Beamten festgehalten und kontrolliert werden. Der Jugendliche stand erheblich unter Alkoholeinfluss, so dass ihm auf der Wache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde, im die Blutalkoholkonzentration exakt bestimmen zu können. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein, nicht nur wegen der Trunkenheitsfahrt, sondern auch weil der Jugendliche sie massiv beleidigt hatte. Der 15-Jährige wurde in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

