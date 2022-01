Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Gronau (ots)

Bei zwei Kontrollen am Donnerstagabend auf der Enscheder Straße in Gronau gerieten Autofahrer aus Gronauer sowie aus Hengelo/NL in den Verdacht, vor der Fahrt berauschende Mittel zu sich genommen zu haben. Ein Drogentest schlug bei dem Gronauer auf den Cannabiswirkstoff THC an, bei dem Niederländer auf Kokain. Von Ärzten entnommene Blutproben sollen den Konsum von verbotenen Substanzen exakt nachweisen. Die Weiterfahrt untersagten die Beamten. Nun folgen Ermittlungsverfahren.

