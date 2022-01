Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Pedelecfahrer stürzt

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 51 Jahre alter Pedelecfahrer am Freitagmorgen in Ahaus-Ottenstein. Der Ahauser war gegen 04.25 Uhr auf der Kettelerstraße aus Richtung Brookstegge kommend in Richtung Am Tor unterwegs. Er schilderte, dass ein unbekannter Autofahrer von der Textilstraße nach rechts in die Kettelerstraße abgebogen und dabei einen großen Bogen gefahren sei, sodass er hätte ausweichen müssen. Dabei sei er gegen den Bordstein geraten und infolgedessen gestürzt. Nach dem Unfall schob der Ahauser sein Rad nach Hause. Der dann alarmierte Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand geringer Sachschaden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Inwiefern er den Sturz des Radfahrers wahrgenommen hat, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet den Autofahrer sowie mögliche weitere Zeugen Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei nochmals, die Geschwindigkeit, nicht nur bei Fahrten mit einem Pedelec, sondern grundsätzlich, den vorherrschenden Gegebenheiten anzupassen und vorausschauend zu fahren: Mit dem Fehlverhalten anderer ist jederzeit zu rechnen. Auch wichtig: Ein Helm kann schwere Verletzungen im Kopfbereich verhindern: Tragen Sie bitte einen geeigneten und passenden Helm oder Fahrradairbag.

