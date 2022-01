Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin stürzt

Eisglatter Wirtschaftsweg

Ahaus (ots)

Die Unfallstelle liegt zu dieser Jahreszeit auch bei Sonnenschein den ganzen Tag im Schatten. Feuchtigkeit auf der Straße hält sich somit besonders lange und bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ist Glätte vorprogrammiert. Kommt dann zu der rutschigen Straße noch die oft hohe Geschwindigkeit von Pedelecfahrenden hinzu, kann es gefährlich werden.

Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstag eine 54 Jahre alte Ahauserin zu. Die Pedelecfahrerin war auf einem Wirtschaftsweg (Verbindung des Gescher Damms mit dem Düwing Dyk) unterwegs, als sie gegen 13.10 Uhr aufgrund von Eisglätte die Kontrolle über ihr Rad verlor und stürzte. Wie schnell sie gefahren ist, blieb unklar. Die Leichtverletzte brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Pedelec wird auf rund 400 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei nochmals, die Geschwindigkeit, nicht nur bei Fahrten mit einem Pedelec, sondern grundsätzlich, den vorherrschenden Gegebenheiten anzupassen und vorausschauend zu fahren. Auch wichtig: Ein Helm kann schwere Verletzungen im Kopfbereich verhindern: Tragen Sie bitte einen geeigneten und passenden Helm oder Fahrradairbag.

