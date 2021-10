Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle/Gerden: Einbruch im Gewerbegebiet - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter brachen am Donnerstag in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 19.30 Uhr in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet in Gerden ein. Die Straftäter verschafften sich mittels grober Gewalt Zugang in das Objekt an der Straße "Vierhausen". Ob die Einbrecher auch Beute an sich nahmen ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch ungeklärt. Durch die Polizei konnten einige Spuren gefunden und gesichert werden. Die Polizei Melle bittet um Hinweise auf die Tat oder die Täter unter 05422/920600.

