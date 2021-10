Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch am Piärkamp - Diebe flüchten in unbekannte Richtung

Osnabrück (ots)

Am Donnerstag in der Zeit von 09.00 Uhr bis 19.40 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus am "Piärkamp" ein. Die Täter verschafften sich mittels roher Gewalt Zugang ins Innere des Hauses und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erbeuteten die Täter ein Silberbesteckset und verließen das Haus in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell