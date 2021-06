Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mountainbike gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mountainbike haben Diebe aus einem Mehrfamilienhaus in der Königstraße gestohlen. Am Sonntag stellte ein Bewohner fest, dass sein Kellerabteil von unbekannten Tätern aufgebrochen wurde und sein Fahrrad verschwunden ist. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Sco Bike mit orange-blauem Rahmen. Wann und wie die Täter ins Haus gelangten, ist noch unklar. Ob weitere Kellerabteile von den Tätern geöffnet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen, die am Wochenende in der Königstraße aufgefallen sind nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

