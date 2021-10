Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter: Vorfahrt missachtet - Vier Personen nach Kollision schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Transporter. Eine 74-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die "Osnabrücker Straße" aus Hilter kommend in Fahrtrichtung Wellendorf. Im Kreuzungsbereich des "Eppendorfer Wegs" missachtete der 58-jährige Fahrer des VW-Transporters die Vorfahrt der Frau, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch die Kollision wurden sowohl die beiden Fahrzeugführer, als auch zwei Beifahrer des VW-Transporters (w.,29j. und m.,7j.) schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. An der Unfallstelle kümmerten sich zwei Notärzte und Rettungskräfte um die verunfallten Personen. Auch ein Rettungshubschrauber flog zur Unfallstelle, konnte aber ohne Patienten wieder abrücken. Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Straße komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell