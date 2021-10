Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Weißes E-Bike gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag zwischen 00.00 Uhr und 06.00 Uhr, entwendeten Unbekannte in der "Haferstraße" ein weißes E-Bike. Das Zweirad der Marke "Falter" war unter einem Carport abgestellt und sowohl mit einem Rahmenringschloss, als auch mit einem Kettenschloss gesichert. Hinweise zur Tat, Tätern oder den Verbleib des Diebesguts nimmt die Polizei in Melle unter 05422/920600 entgegen.

