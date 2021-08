Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Auffahrunfall - Recklinghäuserin leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag ereignete sich, um 16.50 Uhr, auf der Bochumer Straße ein Auffahrunfall mit einer Verletzten. Eine 37-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Auto auf der Bochumer Straße in Richtung Süd. Etwa 50m nach der Grullbadstraße bremste sie verkehrsbedingt ab. Dabei fuhr ihr eine 33-Jährige mit ihrem Auto von hinten auf. Die 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte transportierten sie vorsorglich ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Beide Fahrerinnen kommen aus Recklinghausen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell