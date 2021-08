Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Container und Auto in Brand geraten

Recklinghausen (ots)

Eine Zeugin informierte die Polizei, als sie gegen 05.30 Uhr des heutigen Morgens einen brennenden Container an der Alleestraße entdeckte. Einige Minuten später sah sie ein brennendes Auto am Vosskamp. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte die Feuer. Der Wagen brannte komplett aus. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige liegen bislang nicht vor. Angaben zur Brandursache oder dem entstandenen Sachschaden können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen und Hinweisgeber können sich bei der Polizei unter der 0800 2361 111 melden.

